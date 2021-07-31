Генерал ВСУ Кривонос заявил о тяжёлом финансовом положении в украинской армии

Аргументы Недели → Армия 13+

31 июля 2021, 13:24

Фото: Соцсети

Бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что в плане выплат финансового довольствия военнослужащих украинская армия возвращается в состояние середины 1990-х. Об этом пишут РИА-Новости.

В частности, генерал отметил, что не выплачиваются отпускные/оздоровительные деньги. Он так же посетовал на то, что суточные для командированных по служебной необходимости военнослужащих давно пора пересмотреть в сторону увеличения. Поскольку ныне существующих едва хватает на бутылку молока и батон хлеба.

СМИ цитируют Кривоноса: «Ты идёшь в отпуск… планируешь, что за счёт дополнительной зарплаты месячной можешь куда-то поехать отдохнуть, даже просто в Одессу или Карпаты, может быть, в Турцию. Этих денег нет уже седьмой месяц в этом году… Я вспоминаю те страшные времена - 1997-1999 годы, когда вообще не платили зарплату. И не платили в том числе оздоровительные».

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