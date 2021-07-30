Связан ли визит Герасимова в ЗВО с заявлением Лукашенко о возможном вводе российских войск в Белоруссию

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30 июля 2021, 16:45

Фото: Соцсети

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Западного военного округа для инспекции хода специальных учений оперативного уровня. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Эксперты обратили внимание, что этот визит НГШ РФ совпал с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко, об активизации НАТО у белорусских границ и возможности введения в страну российских войск для обеспечения безопасности Союзного государства.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провёл инспектирования хода текущих специальных учений войск радиоэлектронной борьбы, военной полиции, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты. Он так же проверил готовность военной инфраструктуры и полигонного комплекса к проведению стратегического учения «Запад–2021».

Ему продемонстрировали возможности техники РЭБ и практические действия по обработке материалов дистанционного зондирования Земли с изданием уточненных топографических карт, а также работа по приему гидрометеорологической информации от космических аппаратов с применением мобильного пункта приема информации.

Валерий Герасимов наблюдал за практическими действиями подразделений военной полиции совместно с подразделениями инженерных войск и ВДВ в городских условиях с учетом опыта, полученного в ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.

Эксперты обратили внимание, что визит высокопоставленного российского военачальника совпал с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко о концентрации войск НАТО у границ его страны и возможности введения на её территорию российский войск.

В действительности НАТО и полицейские силы Евросоюза увеличивают свои контингенты у белорусских границ на фоне ужесточения санкций Запада против Минска. И это не может не тревожить. Намечается новые меры давления со стороны Брюсселя на Белоруссию в связи с увеличением потока мигрантов, проникающего на территорию ЕС. Минск обвинили в бездействии по этому вопросу. В ответ Лукашенко заявил, что санкции ранее принятые ЕС тому виной. Впрочем, при сложившихся недружественных отношениях Белоруссии и ЕС, Минску нет никакого резона вставать барьером на пути незаконной миграции. Возможно, в качества рычага дополнительного давления на Белоруссию НАТО начала увеличивать численность международных сил альянса в регионе.

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