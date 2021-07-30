На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск идёт стрельба

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июля 2021, 14:14

Фото: Соцсети

Утром 30 июля азербайджанские военные обстреляли армянские позиции, расположенные на границе с анклавом Нахичевань в районе Ерасха. Армяне открыли ответный огонь. Информация о пострадавших пока не поступала. Ранее в Гегаркуникской области (восток Армении) азербайджанские военные атаковали пост ВС Армении. Есть убитые и раненые. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».



Азербайджанцы обстреляли армянские позиции близ границы с Нахичеванью в районе Ерасха. Это произошло утром в пятницу, 30 июля. Армяне открыли ответный огонь. На данном участке потерь ни у одной из сторон нет, стреляли в воздух. Но ситуация здесь остаётся напряжённой, к тому же граница в этом месте до сих пор не демаркирована.

Ранее, на востоке Армении на границе Гегаркуникской области и азербайджанской Тавушской области произошёл бой, армянская сторона потеряла троих убитыми, пятеро получили ранения. Азербайджан заявил о двоих раненых. В ночь с 27 на 28 июля армянские военные атаковали и захватили пост Вооружённых сил Армении. В дальнейшем армяне отбили свои позиции.

Перестрелка шла до утра 28 числа, затем прекратилась по договорённости сторон. Но уже 29 июля азербайджанцы вновь открыли огонь по армянам, ранили одного и получили в ответ несколько очередей над головами. Короче у азербайджанцев пока получается лучше воевать, армяне несут потери, а азербайджанцы – нет.

Вечером 29 числа азербайджанская сторона решила провести воздушную разведку над позициями армян, применив беспилотный летательный аппарат Aerostar, который был тут же сбит неназванным комплексом ПВО войск Армении.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости