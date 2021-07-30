Армейские рапиристки завоевали ещё одно золото на ОИ в Токио

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30 июля 2021, 13:50

Фото: Соцсети

Команда рапиристок сборной РОК, в составе которой были две представительницы Вооруженных сил РФ, выиграла золото на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Команда российских рапиристок одержала убедительную победу в финале, где она встретилась с француженками. Обладательницами золота стали: капитан ВС РФ Инна Дериглазова и лейтенант Аделина Загидуллина, а также Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова. Бронза досталась итальянкам, которые разгромили команду США со счетом 45:23.

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