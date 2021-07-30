Лукашенко говорит о возможном размещении войск РФ в Белоруссии, в Кремле об этом не знают

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30 июля 2021, 13:37

Фото: Соцсети

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал заявление, что в связи с наращиванием сил НАТО у границ его страны, он готов пригласить российские войска для обеспечения безопасности Союзного государства. Об этом пишет агентство «Интерфакс» ссылаясь на издание БелТА. Представитель Кремля в своём комментарии к данной новости сообщил, что пока нет никаких заявок из Минска о размещении российских войск в Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил на собрании актива местной вертикали: «Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно… У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Белоруссии заявил: «Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия».

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