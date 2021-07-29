Одна из общевойсковых армий ВВО примет участие в совместных крупных учениях войск КНР и РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июля 2021, 17:30

Фото: Соцсети

Подразделения одной из трёх общевойсковых армий Восточного военного округа будут задействованы в совместных российско-китайских оперативно-стратегических учениях «Сибу (Взаимодействие) - 2021», которые состоятся в середине августа текущего года на территории Китайской Народной Республики в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами двух государств. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Практические действия объединённых сил КНР и России отработают на «Цинтунся» сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики. В ходе манёвров задействуют авиацию и сухопутные силы. Поддержка флота им не понадобится, поскольку действия будут разворачиваться вдали от морского берега, в срединой части Китая.

Для руководства действиями войск сформируют объединённое командование, которое в штабной части учений отработает комплексное планирование, вопросы управления и контроля обстановки. Так же военачальники двух стран будут практиковаться в организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности. Всего в маневрах примут участие около 10 тыс. военнослужащих. В составе ВВО три общевойсковых армии: 29-тая (Чита), 35-тая Краснознамённая (Белогорск), 36-тая (Улан-Удэ), какая из них будет задействована в совместных с НОАК манёврах предположить сложно. Но, не в этом суть.

Главное – данные учения являются прекрасным предупреждением Америке и её союзникам, что игры закончены, Россия и Китай могут сформировать мощнейший военный альянс в любое время. Совместные силы РФ и КНР превосходят по боевой способности и огневой мощи (учитывая и ядерную триаду) не только НАТО, но всех союзников США вместе взятых.

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