В Черноморском регионе учения НАТО переходят одно в другое практически без остановки

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июля 2021, 16:58

Фото: Соцсети

На этот раз Североатлантический альянс проводит военные учения на территории Грузии. Москва подозревает, что эти манёвры имеют антироссийскую направленность и готова предпринять соответствующие контрмеры. Об этом пишет «Интрефакс», ссылаясь на свои источники.

Ежегодные учения НАТО Agile Spirit (Проворный дух) стартовали в начале этой недели в Грузии и продолжатся до 6 августа. В них задействованы 2,5 тыс. штыков из 15 стран: Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины, Эстонии. Только из США прибыло около 700 военнослужащих. Минобороны Грузии заявило: «Целью учений является повышение взаимосовместимости между подразделениями стран-членов НАТО и партнеров, отладка и усиление планирования операций в многонациональной среде и оперативных возможностей при их выполнении, а также развитие сотрудничества в сфере многонациональной готовности и безопасности».

Лучше бы не упражнялись в казуистике, а сказали честно, что идёт подготовка к войне с Россией. Впрочем, Москва не сомневается в истинных целях этих манёвров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был более откровенен в своих высказываниях: «Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное, это, конечно, обязывает принимать меры для обеспечения нашей безопасности».

Была бы возможность вернуться на лет 300 назад с теми знаниями, что мы имеем сейчас – было бы совершено ясно, что России не стоило защищать Грузию от нашествий Персии и Турции, а оставить этот неблагодарный народ на произвол судьбы. Кто знает, может сейчас нам не пришлось бы ждать пакостей от Тбилиси и новых союзников Грузии, поскольку такой страны попросту не было бы.

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