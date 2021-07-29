Российские штурмовики Су-25 перебросят из Киргизии в Таджикистан на время учений

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29 июля 2021, 13:11

Фото: Соцсети

Российские штурмовики Су-25 «Грач», базирующиеся на военном аэродроме «Кант» в Киргизии, будут задействованы в совместных манёврах РФ, Узбекистана и Таджикистана с 5 по 10 августа, которые пройдут близ афганской границы. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа МО РФ.

В ЦВО сообщили: «Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром «Гиссар» в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне «Харб-Майдон»». Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана примут участие в совместных манёврах на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана.

Штурмовикам предстоит отработать поиск и уничтожение баз исламистских военизированных формирований, уход от обстрела ПЗРК, поддержку действий сухопутных сил.

Сейчас на вооружении ВКС РФ находится около 200 самолётов Су-25, сведённых в 14 эскадрилий. Из них 84 модернизированы до уровня Су-25СМ, на подходе обновленный штурмовик Су-25СМ3.

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