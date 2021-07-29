На воинский учёт в военкоматах будут ставить за одни сутки

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29 июля 2021, 12:46

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсуждая работу военкоматов Подмосковья поставил задачу, чтобы те в срочном порядке были приведены к современному облику. А губернатор МО заверил главу российского военного ведомства, что эти учреждения отремонтируют и оборудуют в духе времени. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Сергей Шойгу сообщил о претензиях к военным комиссариатам и о том, что их оснащение отстало от современных требований. Также было отмечено, что сроки постановки на воинский учёт необходимо сильно сократить. А работу данных заведений, должно сделать комфортной для граждан. Он, в частности, сказал: «Сокращение до десяти с тридцати дней на оформление подобного рода документов – это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все 30 подмосковных военкоматов, будут отремонтированы, приведены к стандартам современного военкомата. Воробьёв подчеркнул: «Самое главное – это содержание, чтобы молодым людям и ветеранам, всем гражданам было просто и удобно, несмотря на то, какие действия они там совершают, а иногда даже, не выходя из дома».

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