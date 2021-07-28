В Калининградской области «Искандеры» отработали ракетный удар по вероятному противнику

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28 июля 2021, 20:45

Фото: Соцсети

Ракетные береговые подразделения Балтийского флота провели тренировки в Калининградской области расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». В ходе мероприятия отрабатывалось/имитировалось применение ракет по условному противнику. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа. Похоже, сухопутные ракетчики БФ РФ, опять, слегка потрепали нервы «коллегам» из НАТО.

Комплексы ОТРК «Искандер М» осуществили срытый марш, в ходе которого вышли на намеченные огневые позиции, провели их оборудование. В кульминации этого мероприятия расчёты ОТРК «выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника». Сразу же после проведения электронных залпов комплексы покинули стартовые позиции, чтобы уйти от возможного ответного обстрела. Быстро сменив позиционный район, они в состоянии провести новые учебно-боевые пуски и затем мгновенно скрыться из виду врага. Такие маневры обеспечивают живучесть «Иснкандеров» и их расчётов.

В ходе выполнения маршей и манёвров отрабатывается боевое и походное охранение ОТРК. Ведется «борьба» против диверсионно-разведывательных групп условного противника, обеспечивается защита от химического и радиационного воздействия неприятеля.

На этот раз в учениях было задействовано 20 единиц военной и специальной техники.

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