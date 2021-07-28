Герасимов вручил Штандарт Управлению службы войск и безопасности военной службы МО РФ

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28 июля 2021, 20:15

Фото: Соцсети

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил Штандарт в руки начальника Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России (УСВ и БВС) генерал-майора Владимира Головачева. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Мероприятие по вручению генерал-майору Головачеву Штандарта прошло в Доме приемов Минобороны РФ. Начальник Генерального штаба ВС РФ подчеркнул, что вручённый УСВ и БВС Штандарт символизирует высокое должностное положение и личную ответственность военачальника за положение дел во вверенных ему службах и подразделениях.

Вышеуказанное Управление отвечает за поддержание боевой готовности воинских частей, гарнизонов, соблюдение в них внутреннего порядка, требований безопасности военной службы, дисциплины и норм обустройства мест дислокации воинских формирований, складов и полигонов, установленных законами, общевоинскими уставами, наставлениями и другими служебными документами.

Валерий Герасимов подчеркнул: «Преданность своему делу, высокий профессионализм личного состава, ответственность за порученное дело позволяют Управлению успешно решать самые сложные задачи и в наше время».

Управление СВ и БВС начинает свою историю 1 августа 1921 года, когда в целях укрепления единоначалия и воинской дисциплины, поддержания твердого воинского порядка, обеспечения устройства жизни и быта войск, а также организации подготовки личного состава и командных кадров, приказом Революционного Военного Совета Республики в составе Штаба РККА было создано Управление по подготовке и службе войск.

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