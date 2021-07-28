Путин провёл совещание Совбеза РФ на котором обсудил обстановку в Афганистане и на армяно-азербайджанской границе

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28 июля 2021, 17:53

Фото: Соцсети

Владимир Путин возглавил оперативное совещание Совета безопасности России. На повестке дня две основные проблемы, которые можно рассматривать, как угрозу южным рубежам нашей страны. Постоянные члены Совбеза обсудили ситуацию в Афганистане и возникшие очаги напряжённости на границе Азербайджана и Армении. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По информации Пескова, на совещании Совбеза присутствовали: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.



Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства сказал: «В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развитие России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе».

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