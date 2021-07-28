На северо-востоке Сирии мирные жители заблокировали продвижение американского военного патруля

Аргументы Недели → Армия 13+

28 июля 2021, 17:17

Фото: Соцсети

Жители деревни Хирбет Аз-Зияба, которое находится близ юго-восточных окраин города -Камышлы (провинция Хасака) перекрыли путь патрулю американской бронетехники и не позволили военным США войти в данный населённый пункт. Об этом сообщает новостное агентство «САНА».

Американский военный патруль, состоявший из семи бронетранспортёров, был остановлен толпой мирных жителей на въезде в деревню Хирбет Аз-Зияба. После некоторой заминки янки были вынуждены ретироваться.

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