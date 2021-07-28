Шойгу: Размещение войск США после ухода из Афганистана в странах Центральной Азии ни к чему хорошему не приведёт

Аргументы Недели → Армия 13+

28 июля 2021, 15:38

Фото: Соцсети

Америка уходит, а точнее - бежит из Афганистана, по сути, проиграв там войну по всем параметрам и при этом пытается закрепиться в странах Средней Азии, бывших союзных советских республиках. Причём янки также хотят вывезти в эти государства афганцев-коллаборационистов и членов их семей. Сергей Шойгу увидел в этом определённую опасность для стабильности и мира в регионе. Об этом пишет ДИМК МО РФ.

На совещании глав военных ведомств стран членов ШОС в Душанбе Сергей Шойгу сказал: «США всем и широко объявили: из Афганистана выходим. Это действительно так. Но одновременно идут переговоры со всеми сопредельными с Афганистаном государствами по поводу создания неких логистических центров, баз для вывода техники оттуда. И естественно - создания центров, куда бы могли приниматься, в том числе беженцы из Афганистана - те люди, с которыми долгие годы сотрудничали США там… ни для кого не секрет, что эти переговоры достаточно активны и достаточно назойливы…Здесь я могу сказать только одно, и это нормальная здравая логика: зачем вы выходите, если вы становитесь тут же за забором и, образно говоря, сквозь щели пытаетесь наблюдать - что же там происходит? Зачем уходить? Для того, чтобы остаться буквально на границе? Ответ очевиден совершенно: это попытка закрепиться в Центральноазиатском регионе. Естественно, проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане».

Российский военный министр отметил, что присутствие войск США где бы то ни было, на планете ведёт к дестабилизации и разрухе в той географической точке, куда Вашингтон несёт свои «демократические ценности». В качестве примера он привёл Сирию, Ливию и Ирак. Указывая на присутствие американских военных в Сирии, Шойгу подчеркнул, что таковые занимаются там бессовестным воровством нефти и других полезных ископаемых. Янки вывозят из этой страны не только минералы, но и продукты питания. Не однократно отмечалось, что они переправляют из Сирии в северную часть Ирака большие объёмы пшеницы.

В частности, российский военный министра сказал: «Та же самая Сирия, та же самая Ливия - там что-то хорошее? Там всё продолжается. В той же Сирии идёт бесцеремонный грабёж государства, совершенно бесцеремонно вывозятся нефть, другие полезные ископаемые. Вывозятся без ведома и без пользы для сирийского государства… (при этом – «АН») И там не только нефтепродукты. Там и продовольствие, и медикаменты и много чего ещё».

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