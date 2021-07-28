Судя по всему, Шойгу считает, что ШОС работает эффективнее, чем ООН

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28 июля 2021, 15:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу перечислил направления работы в рамках ШОС для обеспечения общей безопасности стран участниц этой организации. Об этом сообщает ДИМК МО РФ. Складывается впечатление, что предложено больше не уповать на ООН и возможность наладить партнёрство с Западом, для обеспечения стабильности и спокойствия в Азии. Возможно ШОС станет более эффективной площадкой для взаимодействия стран региона.

В среду, на совещании министров обороны (СМО) стран - участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) российский военный министр заявил: «В сложившихся условиях значительно возросли актуальность практического взаимодействия оборонных ведомств стран-участниц, создания эффективных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС».

Он так же озвучил те направления работы, которые считает первостепенными для реализации: «Первое. Развивать в рамках ШОС механизмы обмена информацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия терроризму, а также поддерживать регулярные контакты, но линии генеральных штабов…Необходимо продолжить настройку данного механизма сотрудничества, наполнять его практическим содержанием, проявлять больше инициативы при формировании перечня рассматриваемых экспертами вопросов… расширять географию мероприятий военного сотрудничества и усиливать их информационное освещение».

Второй задачей по значению Шойгу считает внедрение новаторства в тактику борьбы с террористами и увеличение совместных манёвров в рамках программы «Мирная Миссия». В ходе учений необходимо отточить навыки защиты от средств поражения, которыми могут обладать террористические группы это: беспилотные летательные аппараты, способные нести взрывчатые вещества, химическое и биологическое оружие.

В качестве третьей задачи российский военный министр выделил необходимость взаимодействовать с региональными государствами, не входящими в ШОС.

Он предложил: «Проработать возможность и приемлемые формы совместного задействования антикризисных потенциалов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности».

Необходимость вовлечения ОДКБ и СНГ в работу ШОС также было озвучено главой военного ведомства России. Можно сказать, что Шойгу указал путь повышения авторитета ОДКБ и СНГ.

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