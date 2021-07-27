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В Сирии турецкие войска обстреляли населённые пункты в провинциях Алеппо и Хасака

, 14:06

В Сирии турецкие войска обстреляли населённые пункты в провинциях Алеппо и Хасака
Фото: Соцсети

Турецкие военные и протурецкие боевики из местных исламистских обстреляли из артиллерийских орудий мирные населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Хасака. Об этом сообщает государственное информационное агентство САНА.

Турецкие войска и поддерживаемые ими джихадисты сделали несколько залпов из артиллерийских орудий по окраинам населенных пунктов Тель-Рифаат, Минг и Айн-Дакна на севере провинции Алеппо. Так же обстрелу подверглись селения Ад-Дардара и Аль-Кузеллия вблизи Тель-Тамра в провинции Хасака. Информации о раненых и погибших нет.

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