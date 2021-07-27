Саблистки- военнослужащие ВС РФ выиграли «золото» и «серебро» на Олимпиаде

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27 июля 2021, 13:51

Фото: Соцсети

На соревнованиях по фехтованию среди саблисток в ходе Олимпийских игр в Токио представительницы Вооружённых сил России выиграли золотую и серебряную медали. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В финале турнира саблисток на Олимпийских играх в Токио золото оспаривали две армейские спортсменки, представительницы Центрального спортивного клуба Армии: капитан Софья Великая и София Позднякова. В результате красивой, бескомпромиссной схватки Золото досталось Поздняковой, капитан – довольствовалась только серебром.

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