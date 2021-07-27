Корабли КФл РФ вышли в Каспийское море для обеспечения безопасности судоходства

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27 июля 2021, 13:33

Фото: Соцсети

Два корабля Каспийской флотилии (КФл): малый ракетный корабль (МРК) «Великий Устюг»» и морской буксир МБ-58 вышли на боевое дежурство в Каспийское море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Корабли: МРК «Великий Устюг» и буксир МБ-58 вышли в открытое море, в нейтральные воды Каспия, для обеспечения «безопасности судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации, а также для демонстрации флага Российской Федерации в Каспийской морской зоне.

Параллельно с боевым дежурством «Великий Устюг» отработает задачи боевой подготовки. В частности, он проведёт учебно-боевые стрельбы, что весьма кстати, учитывая попытки Анкары усилить свои позиции в Каспийском регионе.

При выполнении задач боевой службы «Великий Устюг» пройдет сотни морских миль. По программе боевой подготовки МРК и буксир проведут совместное маневрирование, отработают задачи по борьбе за живучесть, ведения противоподводной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, а также противоминной защиты корабля на незащищённом рейде.

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