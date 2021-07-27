Су-57 сможет управлять четвёркой тяжёлых ударных беспилотников С-70 «Охотник»

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27 июля 2021, 13:06

Фото: Соцсети

Многоцелевой самолёт пятого поколения Су-57 станет оператором для управления одновременно несколькими ударными летающими дронами С-70 «Охотник». Об этом сообщает новостное агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник в Оборонно-промышленном комплексе.



ТАСС информирует: «Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет».

Для этого будет создан двухместный Су-57, в кабине которого разместят пилота и оператора четырёх беспилотных летательных аппаратов С-70 «Охотник». Предполагается, что беспилотники будут применяться в боевом исполнении, их предназначение - борьба с авиацией противника в том числе и с тяжёлыми ударными БПЛА.

Российский ударный БПЛА «Охотник» имеет уникальные технические и боевые качества, которые позволят ему сбивать как пилотируемые, так и непилотируемые летательные аппараты. В связке с российским истребителем пятого поколения Су-57 он становится воистину очень грозным оружием. Кроме автоматической пушки, у С-70 будет ракетное вооружение, возможно, его оснастят ещё и системой РЭБ. Например, у турецкого дрона «Байрактар 2» не будет шанса ускользнуть от С-70. Такая же участь ожидает американский ударный дрон «Рипер» (MQ-9 Reaper) и другие его западные аналоги.

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