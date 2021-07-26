При восхождении на К2 погибли три альпиниста

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26 июля 2021, 19:46

Фото: Соцсети

В 18:15 по пакистанскому времени поступило сообщение, что все три тела членов команды «Снорри-Садпара-Мор» были найдены. Об этом сообщает спортивный портал Маунтин.ру.

Подробности обстоятельств гибели тройки альпинистов пока не известны. Тела восходителей Джона Снорри, Мухаммеда Али Садпара и Хуана Пало Мора находятся в промежутке между четвёртым лагерем и бутылочным горлышком на стерне вершины К2. Для их спуска в базовый лагерь вышла эвакуационная команда Садпара-Сайкали, которая сегодня днём поднялись в четвёртый лагерь.

Чогори или К2 – вторая по абсолютной высоте гора в мире, находится в массиве горного хребта Балторо в Каракоруме. Это на границе Кашмира (Пакистан) и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

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