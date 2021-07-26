АПЛ «Казань» сразу же после парада ушла в Баренцево море на учения

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26 июля 2021, 17:19

Фото: Соцсети

Сразу после парада в Североморске в духе 1941 года многоцелевая атомная подводная лодка четвёртого поколения «Казань», проекта 885 «Ясень-М» ушла в Баренцево море для проведения военных манёвров. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Северного флота (СФ).

Пресс-служба СФ проинформировала: «Экипаж АПЛ «Казань» сегодня утром вышла в Баренцево море. В течение нескольких дней она отработает комплекс мероприятий курса боевой подготовки подводных лодок» Сказано скромненько, но, как говорится, со вкусом.

Данная субмарина была включена в боевой состав СФ 7 мая сего года, она является головной в серии АПЛ проекта «Ясень -М». Эта подлодка вооружена противокорабельными крылатыми ракетами (КР) «Оникс» и КР «Калибр». В перспективе её оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».

Из того же источника стало известно, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-407 «Новомосковск» (спущен на воду в 1990 году), проекта 667БДРМ «Дельфин» в настоящее время завершает межфлотский переход в основной пункт базирования Гаджиево (Мурманская область). Сейчас находится в составе 31-й дивизии подводных лодок СФ РФ.

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