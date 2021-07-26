Армия Афганистана заявляет о победах и продолжает отступать, Москва этим обеспокоена

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июля 2021, 12:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Кабул продолжает публиковать победные реляции, но они не в состоянии скрыть реального отчаянного положения дел на полях боя, где продолжается противостояние правительственных сил с джихадистами. Афганская армия несмотря на незначительные успехи в целом отступает. Американцы обещают ей поддержку с воздуха, но после полного вывода войск США из страны, таковая будет невозможна. Россия предпринимает экстренные меры для укрепления южных рубежей Таджикистана и Узбекистана. Информации о таком же взаимодействии с Туркменией – нет.

Минобороны Афганистана сообщает о ликвидации 89 и ранении 82 талибов (Талибан – радикальное движение – запрещено в России) только за минувшие сутки. В Кабуле известили: «Интенсивные боевые действия шли на территории провинций Кунар, Кандагар, Герат, Фарах, Фарьяб, Саманган, Гильменд, Нимруз, Тахар и Каписа». Кроме того, поступила информация о воздушных налётах боевой авиации правительственных сил на скопления войск противника в районе города Талукан, который является административным центром северо-восточной провинции Тахар. В результате было убито более 20 исламистов. Как то ни странно, но информация о действиях военной авиации прошла по линии МВД страны. В частности, руководство афганской полиции сообщило: «Позиции террористов накануне вечером были атакованы ВВС страны в селениях Сафиха, Поли-Джалад, Ахангара и Азизхан-Нахр-Чаман в окрестностях города Талукан. В результате 21 террорист, в том числе один из их лидеров, был убит, 12 других, в том числе ключевой командир Ахзарулла, а также назначенный талибами теневым судьей провинции Тахар Маулави Сабир получили тяжелые ранения». В этой же победной реляции значится, что было уничтожено большое количество оружия, боеприпасов и амуниции. И здесь стоит напомнить, что большая часть этого добра досталась талибам от правительственных войск.

Победные сводки из Кабула пусть не вводят читателя в заблуждение. Талибан продолжает наступать. Как это всегда бывает, каждая из сторон занижает свои потери и преувеличивает урон противника. Афганская провинция Тахар граничит с Таджикистаном и это не может не вызывать беспокойства в Душанбе и Москве. Вся сельская местность этого региона контролируется исламистами, которые сейчас пытаются овладеть административным центром провинции. Судя по всему, в его обороне важную роль играет местное ополчение. В соседней провинции- Бадахшан в уезде Яфтали Паин уже действуют силы самообороны, которые возглавил уроженец тех мест таджик, бывший командир 203-го («Тандар» - Гром) корпуса афганской правительственной армии Джалалуддин Яфтали.



Кстати, не смотря на бегство из Афганистана ВВС США обещают проводить воздушные рейды против талибов. Но, непонятно, как они это собираются осуществлять. Ближайшие американские ближневосточные авиабазы находятся далековато от Афганистана, при действии палубной авиации с авианосцев, дрейфующих в Персидском заливе, также придётся организовывать дозаправку в воздухе. Но беда в том, что подлёт к Афганистану придётся осуществлять через воздушное пространство Пакистана, который вряд ли позволит это сделать. Соседний Иран в ещё более худших отношениях с США, тот даже разговаривать на эту тему не захочет. А в среднеазиатских республиках янки свернули все свои авиационные базы.

Поэтому работа их авиации в Афганистане возможна лишь до момента пока последний американский солдат не покинет эту страну. Пентагон должен договориться с одной из трех среднеазиатских стран, граничащих с Афганистаном, либо (как сами американцы любят говорить) – заткнуться и не обещать поддержку афганским правительственным силам с воздуха. Это в первую очередь касается руководителя Центрального командования ВС США генерала Кеннета Маккензи.

О создании коалиционного правительства с участием талибов уже даже мечтать не приходится. Последние не двусмысленно заявили, что со ставленниками Америки ни о чём договариваться не собираются. И вообще Талибан намерен создать классическое мусульманское государство - Эмират Афганистан, где бразды правления будут отданы духовному лидеру.

На этом фоне в Таджикистан прибыл командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. В первую очередь он проинспектировал оптико-электронный комплекс «Окно» Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, расположенный в горном массиве Санглок, близ города Нурек. Вышеуказанный комплекс предназначен для слежения за космическими аппаратами.

СМИ также сообщают об усилении 201-ой российской военной базы, находящейся в оперативном подчинении ЦВО (сиречь – Александра Лапина). В связи с чем, командующий ЦВО заявил прессе: «До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты БМП-2, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке». К тому же с 5 по 10 августа близ границы с Афганистаном, в таджикской Хатлонской области пройдут совместное манёвры войск России, Таджикистана и Узбекистана. Практически одновременно с 30 июля по 10 августа на узбекском полигоне «Термез» состоятся российско-узбекские военные учения. Все эти мероприятия направлены на подготовку к отражению возможного наступления боевых групп исламистов с территории Афганистана в северном направлении.

Остаётся неясным налаживается ли Москвой взаимодействие с Туркменией, у которой также есть общая граница с Афганистаном.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости