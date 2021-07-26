«Военные» итоги недели: Россия готовится встречать экстремистов из Афганистана в Средней Азии

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июля 2021, 12:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Россия отпраздновала 325-летие со дня основания своего военного флота. В Жуковском прошёл Международный аэрокосмический салон, на котором КБ Сухого представила новый концепт лёгкого истребителя с превосходными техническими и боевыми характеристиками. Москва готовится встретить военизированные группы террористов в Средней Азии, прорыв которых ожидается с территории Афганистана. Украина закупает новое вооружение в Чехии и проводит совместные с НАТО военные учения на своей территории. США приступят к разработке новой стратегической крылатой ракеты воздушного базирования.



Главным событием прошедшей недели стало празднование Дня ВМФ России. В основных пунктах базирования Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии состоялись военно-морские парады. Первыми встретили свой праздник российские военные моряки на Камчатке и во Владивостоке. В Авачинской бухте в парадных линиях находились 8 кораблей, подводных лодок и судов сил, размещенных на Северо-востоке России. Во Владивостоке смотр кораблей прошёл в бухте Золотой Рог. На 16 парадных бочках были выстроены боевые корабли основных классов. Возглавил парадный строй флагман Тихоокеанского флота - Гвардейского ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг».



В Севастополе в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, 21 боевой надводный корабль, подводная лодка, катера и суда обеспечения, и 26 летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В Североморске – главной базе СФ РФ в параде в честь 325-летия ВМФ России приняли участие 11 надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.



В морских водах близ Каспийска состоялся парад боевых кораблей Каспийской флотилии (КФл), приуроченный к празднованию Дня Военно-морского флота России, в нём приняли участие около 500 военнослужащих, 30 кораблей, катеров и судов обеспечения КФл, более 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.



В День ВМФ 25 июля 2021 года традиционно состоялся Главный Военно-Морской Парад в русле Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтском рейде. На этот раз отмечалось 325-летие военного флота России. В главном торжественном шествии кораблей приняли участие вымпелы Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. В торжествах задействовано 15 тыс. моряков, более двухсот кораблей и подводных лодок различных классов, свыше восьмидесяти пилотируемых летательных аппаратов, около ста двадцати единиц боевой техники. Также прошёл военно-морской парад в Балтийске (Калининградская область) и в порту Тартус (Сирия). Неизменными талисманами парада в Санкт-Петербурге вновь стали ботик Петра Великого и построенный по чертежам 18-го века 54-пушечный линейный парусный корабль «Полтава».



При подготовке к торжествам в честь 325-летия со дня образования российского Военного флота не обошлось без курьёзных случаев. Так следовавший для участия в Главном Параде ВМФ РФ в Санкт-Петербург иранский фрегат Sahand перепугал силы безопасности Эстонии тем, что зашёл в территориальные воды этого карликового балтийского государства. Правда он по первому же требованию властей их покинул.



Знаменательным событием минувшей недели стал Международные аэрокосмический салон МАКС-21. Сенсацией этого форума стал концепт нового истребителя пятого поколения, получившего наименование Checkmate/ Су-75. Этому самолёту предсказывают блестящее будущее. На него заявлены отменные технические и боевые характеристики. Возможно, им заинтересуются многие иностранные покупатели. Кроме того, стало известно о начале серийной поставки в войска ПВО России новейших зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей», которые по своим ТТХ превосходят все мировые аналоги. Этот комплекс станет основой национальной противовоздушной обороны России.



Москва обеспокоена событиями в Афганистане, где наблюдается стремительное наступление Талибана (террористическая организация – запрещена в РФ). На минувшей неделе прошли телефонные переговоры между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо. Военные министры двух стран обсудили необходимость принять меры по противодействию инфильтрации экстремистских вооружённых групп с территории Афганистана в Таджикистан. Также стало известно о запланированных на конец июля – начало августа совместных военных учениях войск России и Узбекистана. Манёвры пройдут на узбекском военном полигоне «Термез», приграничной с Афганистаном Сурхандарьинской области. В них примет участие 1,5 тыс. российских и узбекских военнослужащих, примерно 200 единиц военной техники, в том числе авиация.



В стане врагов также было немало событий. Украина вооружается чешскими самоходными артиллерийскими установками Dana-M2. Намечается подписание контракта на поставку 26 таких систем, которые бесспорно окажутся на боевых позициях ВСУ в Донбассе. Кроме того, на западе Незалежной стартовали новые совместные с НАТО учения «Три меча 2021». Манёвры пройдут до 30 июля. В них задействованы более 1200 штыков и более 200 боевых машин. Военные экзерциции состоятся на полигоне Яворово, Львовской области. Такие учения проходят на Украине впервые. Похоже Запад основательно осваивает восточноевропейский театр военных действий (ТВД), как говорят на Руси – битому неймётся. Неужели Европа на этот раз, повинуясь приказам из-за океана, решила похоронить свои армии в новом восточном походе?



Тем временем в Америке военное ведомство решило обновить свой ядерный арсенал. Центр развития стратегического вооружения ВВС США обратился в Raytheon Technologies Corp, отделение Raytheon Missiles & Defense, занимающееся разработкой стратегических ракет, размещённое в Тусоне, штат Аризона. Предложено было приступить к созданию стратегической дальней ракеты нового поколения (Long Range Standoff - LRSO) в рамках программы инженерных и производственных исследований (engineering and manufacturing development - EMD).



В техническом задании значится, что новый образец ракеты воздушного базирования (класса «воздух - поверхность») должна преодолевать системы ПРО вероятного противника (читай - России и Китая) и надёжно поражать стратегические цели. Первые лётные испытания данной ракеты ожидаются в 2022 году. Окончание работ по её созданию запланировано на 2027 год.



На этот раз другие американские разработчики вооружений Lockheed Martin Corp. и Boeing – остались не удел. Ожидается, что новая ракета LRSO будет запускаться с нескольких авиационных платформ. В первую очередь имеются ввиду старичок B-52 и перспективный Northrop Grumman B-21, который сейчас находится в завершающей стадии разработки. Заявленная дальность полёта новой ракеты составит 1500 миль, то есть – около 2414 км. Для сравнения, уже существующий и испытанный российский аналог стратегическая ракета Х-102 воздушного базирования имеет дальность полёта 5500 км, и несёт боеголовку мощностью от 250 Кт до 1 Мт.





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