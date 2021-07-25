Россия отметила торжествами по всей стране 325-летие со дня образования своего военного флота

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25 июля 2021, 15:43

Фото: Соцсети

В главных местах базирования Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии состоялись парады в честь Дня ВМФ РФ. Первыми встретили свой праздник моряки на Камчатке и во Владивостоке.

По поступившей на 15 часов сего дня информации состоялись парады в Петропавловске-Камчатском. В Авачинской бухте в парадных линиях находились 8 кораблей, подводных лодок и судов сил на Северо-востоке России (ОКВС). Во Владивостоке смотр кораблей прошёл в бухте Золотой Рог. На 16 парадных бочках были выстроены боевые корабли основных классов. Возглавил парадный строй флагман Тихоокеанского флота - Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг».

В Севастополе в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, 21 боевой надводный корабль, подводная лодка, катера и суда обеспечения, и 26 летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В Североморске – главной базе СФ РФ в параде в честь 325-летия ВМФ России приняли участие 11 надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

В морских водах близ Каспийска состоялся парад боевых кораблей Каспийской флотилии (КФл), приуроченный к празднованию Дня Военно-морского флота России, в нём приняли участие около 500 военнослужащих, 30 кораблей, катеров и судов обеспечения КФл, более 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

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