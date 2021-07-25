В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся пятый Главный Военно-Морской Парад

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25 июля 2021, 15:14

Фото: Соцсети

В День ВМФ 25 июля 2021 года традиционно состоялся Главный Военно-Морской Парад в русле Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтском рейде. На этот раз отмечалось 325-летие военного флота России. В главном торжественном шествии кораблей приняли участие вымпелы Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. В торжествах задействовано 15 тыс. моряков, более двухсот кораблей и подводных лодок различных классов, свыше восьмидесяти пилотируемых летательных аппаратов, около ста двадцати единиц боевой техники. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России информирует: «Главный Военно-Морской Парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоял из морской, воздушной, наземной и воздушной составляющих, что позволило целостно представить современный облик Океанского Военно-Морского Флота России. Непосредственное участие в Параде приняли свыше 50 надводных кораблей и подводных лодок, 48 летательных аппаратов Морской авиации, свыше 4000 военнослужащих».

В начале Парада на башне Адмиралтейства был торжественно поднят кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля «Азов».

По Неве в торжественном строю были представлены: фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», малый ракетный корабль «Град Свияжск» дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» (типа «Лада»), большой десантный корабль «Оленегорский горняк» и другие. Здесь же находился, построенный по чертежам 18-го века 54-пушечный линейный парусный корабль «Полтава».

В торжественном шествии парадном строю по Неве участвовали: противодиверсионные катера (типа «Грачонок») «Нахимовец»(с Государственным флагом Российской Федерации на борту),«Юнармеец Беломорья»(с Флагом Министерства обороны Российской Федерации), катер «П-429»(с Военно-Морским Андреевским Флагом на борту), противодиверсионный катер «Валерий Федянин», противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана», десантные катера на воздушной каверне типа «Серна», Десантный катер «Иван Пасько», патрульные катера «П-461», П- 462 и проекта «Мангуст» Пограничного управления ФСБ России.

В Параде на Кронштадтском рейде в статической линии находились три атомных подводных лодки: «Князь Владимир» (проекта «Борей-А»), атомные подводные ракетные крейсера «Вепрь» и «Орёл».

В шествии на Кронштадтском рейде участвовали: ракетный крейсер «Маршал Устинов» большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», большой десантный корабль «Минск», новейший корвет «Гремящий», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Краснодар», «Владикавказ», малый противолодочный корабль «Уренгой», малый ракетный корабль «Гейзер», тактические группы десантных, патрульных и противодиверсионных катеров, катера Пограничной службы ФСБ России.

Приняли участие в Главном Военно-Морском Параде 2021года на Кронштадтском рейде три боевых корабля иностранных государств: фрегат УРО «Зульфикар» ВМС Пакистана, фрегат «Саханд» ВМС Ирана, фрегат «Табар» ВМС Индии.

В воздушной части торжества были продемонстрированы в пролёте: многофункциональные истребители Су-30СМ поколения 4++, Су-33, Су-27, МиГ-29К (палубного базирования), фронтовые бомбардировщики Су-24М, дальние перехватчики МиГ-31, самолеты специального назначения Ту-154м и Ту-134а-4, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38н (Новелла), военно-транспортные самолеты Ан-72, гидросамолеты Бе-12. Также в небе Санкт-Петербурга пролетели в торжественном стою вертолёты: радиолокационного дозора Ка-31, противолодочные Ка-28, транспортно-боевые Ми-8 МТВ, геликоптеры палубного базирования Ка-52К, транспортно-боевые вертолёты морской штурмовой авиации Ка-29ТБ.

Затем торжественным маршем прошли по Наземная парадные расчёты военных моряков воспитанников Нахимовского училища, лучшие воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса и участников военно-патриотического движения «Юнармия».

По сложившейся традиции в 22:00 торжественные мероприятия завершатся артиллерийским салютом из города-крепости Кронштадт по залпу орудия в Петропавловской крепости.

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