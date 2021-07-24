Иранский фрегат по пути в Санкт-Петербург заскочил в эстонские территориальные воды

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24 июля 2021, 20:36

Фото: Соцсети

Фрегат Sahand ВМС Ирана по пути Санкт-Петербурге, куда он направлялся для участия в главном параде в честь дня ВМФ РФ, зашёл в территориальные воды Эстонии и покинул их по требованию береговой охраны этой страны, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на эстонские СМИ.

Эстонский департамент полиции и пограничной стражи известил телеканал ERR о том, что фрегат Sahand ВМС Ирана в пятницу без разрешения зашел в территориальные воды Эстонии.

В частности, в сообщении говорится: «Вчера (23 июля) вечером, после десяти часов, направляющийся в Санкт-Петербург корабль Sahand зашел в воды Эстонии с северо-западной стороны острова Осмуссаар (Osmussaar)… Центр морской охраны дал Sahand распоряжение сменить курс и покинуть территориальные воды, после чего корабль направился обратно в эстонскую экономическую зону».

Далее стало известно, что этот корабль в 9 часов МСК уже вошёл в территориальные воды России. Для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге Иран направил два своих корабля: фрегат Sahand и плавучую базу Makran.

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