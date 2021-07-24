В Мали потерпел крушение истребитель Mirage 2000D французский ВВС, лётчики живы

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24 июля 2021, 17:54

Фото: Соцсети

Военное ведомство Пятой республики сообщило: «При осуществлении миссии в районе Хомбори (Мали – «АН») Mirage 2000D потерпел крушение, экипаж катапультировался». Французские пилоты приземлились в полупустынной, гористой местности недалеко от границы с Буркина-Фасо. Спасательная команда провела операцию по поиску и эвакуации лётчиков, один из которых получил лёгкое ранение.

ВВС ФР проводят патрулирование воздушного пространства центральной и северной частей Мил, где ведутся военные операции многонациональных сил против радикальных исламистских групп и мятежников туарегов. Французские военные заявили, что самолёт попал в аварию из-за технической неисправности. Напротив, действующие в данном регионе исламистские группы, сообщили через сеть, что «Мираж» был обстрелян из принадлежащей им зенитной системы.



Минобороны Франции информирует, что обломки самолёта Mirage 2000D обнаружены и специалисты приступили к расследованию обстоятельств крушения.

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