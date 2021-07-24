Российский и Таджикский министры обороны обсудили меры противодействия угрозам, исходящим из Афганистана

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24 июля 2021, 17:32

Фото: Соцсети

В субботу министры обороны России и Таджикистана обсудили по телефону необходимые совместные мероприятия, направленные на препятствование проникновению боевиков радикальных исламистских групп из Афганистана в Таджикистан. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В субботу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо. ДИМК МО РФ сообщает: «В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан».

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