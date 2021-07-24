МО РФ доставит на Кубу 88 тонн гуманитарного груза

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24 июля 2021, 15:08

Фото: Соцсети

Минобороны России доставит самолётами ВТА на Кубу продовольствие и средства защиты. Данная акция производится по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Гуманитарный груз на Кубу доставят два самолета военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» ВКС РФ, которые уже поднялись в воздух с подмосковного военного аэродрома Чкаловский и направились в пункт назначения.

По решению Владимира Путина в качестве помощи для борьбы с пандемией коронавируса на Остров свободы направлено продовольствие, индивидуальные средства защиты, в том числе более 1 млн. медицинских масок. Всего более 88 тонн гуманитарного груза.

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