Washington Times: Обучение и вооружение иностранных войск средствами Пентагона слишком затратно и не эффективно

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июля 2021, 18:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Пентагон подвергся жёсткой критике за обучение и вооружение иностранных армий за счёт американских налогоплательщиков. В качестве главного аргумента против этой программы было заявлено, что результаты обучения всегда оказываются слишком низкими, очень часто иностранные солдаты, прошедшие военный американский курс подготовки, используют свои навыки в преступных целях, а вооружение, переданное армиям союзников после их обучения, оказывается в руках противника. Об этом пишет американское издание Washington Times (WT), ссылаясь на другие СМИ.

В качестве примеров приводятся программы подготовки вооружённой оппозиции в Сирии, сил безопасности в Афганистане, Ираке и других странах. В частности, упоминается, что Пентагон запустил программу обучения «сирийских повстанцев» (так их именует WT) стоимостью почти 500 млн долл. Их натаскивали официально для борьбы с режимом Башара Асада, но по последним заверениям высокопоставленных чиновников ВС США в первую очередь они готовились для противостояния «Исламскому государству» (ИГ – запрещено в России). В 2015 году бывший тогда главой Центрального командования ВС США (зона ответственности которого – Ближний Восток и Центральная Азия) признал на слушаниях в Конгрессе, что до 20% подготовленных американскими инструкторами бойцов сирийской вооружённой оппозиции дезертировали с поля боя, как только понимали, что им предстоит участвовать в военных действиях.

По данным Associated Press, только на обучение и оснащение афганской армии и полиции начиная с 2001 года США потратили не менее 88 млрд долл. Сотни тысяч афганцев прошли тренировки под руководством американских инструкторов, но как показала практика эффективность действий афганских войск оставляет желать лучшего. Судя по всему, многим бойцам не хватает мотивации. Они попросту не уверены, что воюют на правильной стороне. Конечно же в афганских силах безопасности и в армии есть отдельные подразделения, части и даже соединения, проявляющие доблесть в боях с талибами (радикальное исламистское движение – запрещено в России), но здесь заслуга не американских кураторов, а командиров сумевших мотивировать своих бойцов.

Председатель комитета объединённых штабов Марк Милли продолжает упорствовать в своем мнении, что американская программа обучения и вооружения иностранных армий необходима США и приносит определённую пользу, но в Конгрессе этому верят всё меньше.

И как тут быть, если командование ВВС США подчеркивает, что в последнее время целями американских ударных беспилотников зачастую становятся артиллерийские системы и бронетехника, которые армия США передала своим афганским коллегам, затем это вооружение тем или иным путём попало в руки талибов.

Согласно последнему отчету Госдепартамента по реализации программы Пентагона по обучению и оснащению иностранных войск, в 2018 финансовом году не менее 62,700 военных из 155 стран прошли курс соответствующей подготовки, а американское военное ведомство потратило на это 776,3 млн долл. По неточным данным в 2020 году число прошедших американский военный курс составило не менее 31000 иностранных бойцов более чем в десятке зарубежных стран. В этой статистике конечно же учтена и Украина. Напоминаем, что ежегодная военная помощь из США для этой страны составляет от 250 млн. до 350 млн долл. Львиная доля этих денег идёт на подготовку украинских военнослужащих по так называемому стандарту НАТО.

Создаётся впечатление, что так называемый стандарт НАТО уже давно стал товарным брендом, изобретённым ради получения прибыли. Как эта прибыль извлекается – это вопрос второй. Но, судя по всему, США научились извлекать её, эксплуатируя самые бедные страны в мире. Оные, по всей видимости, становятся таковыми, благодаря американских «Ноу-Хау» обогащения. Самым беспардонным способом стало хищение сирийской нефти, других полезных ископаемых и даже пшеницы при посредничестве американских военных.

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