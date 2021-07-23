Фронтовые бомбардировщики Су-34 отработали бомбометание на юге России

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23 июля 2021, 13:11

Фото: Соцсети

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южного военного округа (ЮВО) отработали сложные пилотажные элементы и бомбометание на полигоне в Ростовской области с применением навесных систем РЭБ «Хибины». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ЮВО сообщили: «В ходе занятий экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного полка отработали элементы сложного пилотирования, двигаясь со скоростью до 1900 км/ч. В полёте экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты и «бочки» на высоте до 6 тыс. м».

При отработке атак на позиции условного противника применялись комплексы радиоэлектронного подавления «Хибины». Это позволило фронтовым бомбардировщикам преодолеть противовоздушную оборону неприятеля. В частности, навесные системы РЭБ применялись для создания ложных целей, имитирующих российские самолёты, что сбило с толку операторов и РЛС ЗРК противника, для которых реальная линия полёта российских Су-34 осталась неизвестна. Истребители-бомбардировщики также отработали уничтожение наземных средств ПВО условного противника.

Занятия проводилось силами десяти Су-34, около 100 в/с из числа лётного состава, группы руководства полетами, наземного и технического обеспечения, также было задействовано 15 единиц наземной техники.

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