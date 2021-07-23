Разведчики ЗВО отрабатывают диверсионные действия недалеко от границы с Украиной

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23 июля 2021, 12:56

Фото: Соцсети

Подразделения разведки общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели свыше 50 занятий по тактико-специальной подготовке на полигоне. Солоди в Белгородской области, это чуть больше 20 км от государственной границы с Украиной.

Были отработаны диверсионные действия на территории условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Разведчики тренировались в работе на современных станциях наземной разведки, позволяющих обнаруживать противника на расстояние до 10 км, когда он находится вне поля зрения. В ходе занятий использовались комплексы разведки управления и связи КРУС «Стрелец-М». Были отработаны приёмы скрытого продвижения разведывательных групп по территории неприятеля.

Проводились тренировки по совершению разведывательно-диверсионных действий. По информации пресс-службы ЗВО: «военнослужащие отрабатывали задачи по краже секретных документов, условному подрыву складов горюче-смазочных материалов и проводили диверсионные атаки на оборудование водоснабжения и другого жизнеобеспечения врага».

В занятиях приняли участие около 100 разведчиков общевойсковой армии ЗВО. Напоминаем, что в современных войнах разведывательно-диверсионным действиям придается особое значение. Порой их эффективность покрывает возможности открытого общевойскового боя.

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