Американские войска покинут Ирак до конца 2021 года

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23 июля 2021, 12:37

Фото: Соцсети

Представители командования ВС США и иракской армии заявили, что готовится соглашение, согласно которому к концу 2021 года американские войска покинут Ирак. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА», ссылаясь на издание Wall Street Journal.

На высоком уровне из Вашингтона и Багдада поступило заявление о намерении договориться о выводе американских войск с территории Ирака до конца текущего года.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил (его слова цитирует Wall Street Journal ): «Нам нужны не дополнительные силы, а, скорее, сотрудничество в области разведки. Нам нужна помощь в обучении и силы, чтобы помочь нам в воздухе».

Ожидается, что заявление о выводе войск США будет сделано в ходе визита премьера Ирака Мустафы Аль-Каземи в Вашингтон и встречи с президентом США Джо Байденом, которые запланированы на ближайший понедельник.

Напоминаем, что в 2020 году парламент Ирака абсолютным большинством проголосовал за вывод иностранных войск за пределы своего государства.

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