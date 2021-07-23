Азербайджан строит на границе с Арменией военные дороги

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23 июля 2021, 12:21

Фото: Соцсети

Азербайджан строит военные дороги в граничащих с Арменией Кельбаджарском и Лачинском районах. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на азербайджанское государственное телевидение AzTV.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью AzTV: «В Кельбаджарском и Лачинском районах осуществляется прокладка дорог военного назначения. Общая протяженность этих дорог составляет около 700 км. Прежде этих дорог, в том числе, в направлении границы не было…Это широкомасштабная работа, в прессе она не очень освещается. Это и понятно. Но со стратегической точки зрения и точки зрения укрепления наших границ - эти дороги имеют очень большое значение».

Азербайджанский лидер заявил, что работы должны быть закончены к зиме, поэтому они идут с особой интенсивностью.

Напоминаем, что вышеуказанные районы были взяты под контроль Баку в ходе осенней военной кампании 2020 года.

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