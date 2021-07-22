Чехия вооружит Украину артиллерийской установкой Dana-M2

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22 июля 2021, 17:37

Фото: Соцсети

ВСУ закончили адаптационные испытания чешской самоходной колёсной артиллерийской установки (СКАУ) Dana-M2. В ближайшее время ожидается подписание контракта между Прагой и Киевом на поставку данного вида вооружений. Об этом пишет агентство «АННА -Ньюс», ссылаясь на специализированное чешское издание Czech Defence Journal.



Ожидается, что по контракту ВСУ получит 26 чешских СКАУ, которые пойдут на замену 152-мм буксируемых гаубиц Д-20, произведённых ещё в советские времена. Первая поставка чешских орудий едва превышает по комплектации один артиллерийский дивизион. Артдивизион – это три батареи по 6 орудий в каждой. Однако есть сведения, что Украина начнёт сама производить СКАУ Dana-M2.

Похоже Прага пуще других стран НАТО озаботилась вооружением Незалежной, конечно же не бесплатно. Чешские оружейники и производители шасси Tatara надеются стать основными поставщиками для ВСУ.

Напоминаем, что в годы Второй мировой воны Чехия поставляла гитлеровским войскам танки, другую бронированную и транспортную технику, артиллерийские орудия и боеприпасы. Большая часть производимой в Чехословакии военной продукции шла на восточный фронт, то есть Чехия во многом повинна в убийстве советских людей. Сейчас Прага продолжает былую традицию сотрудничества с носителями нацистской идеологии.

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