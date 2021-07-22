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Турецкие войска продолжают обстрел на севере сирийской провинции Алеппо

, 17:08

Турецкие войска продолжают обстрел на севере сирийской провинции Алеппо
Фото: Соцсети

Армия Турции и протурецкая вооружённая оппозиция практически непрерывно ведёт обстрел из реактивных систем залпового огня районов на севере провинции Алеппо. Об этом информирует сирийского государственное новостное агентство «САНА».

Под огнём турецкой артиллерии оказались населённые пункты Дейр-Джамаль, Суганка, Абьян, Акейба и Мараназ. Кроме того, обстрелу подверглось село Тухар Кабир близ Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо. Есть разрушения, но, о жертвах сообщений не поступало.

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