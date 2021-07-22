Турецкие войска продолжают обстрел на севере сирийской провинции Алеппо
22 июля 2021, 17:08
Армия Турции и протурецкая вооружённая оппозиция практически непрерывно ведёт обстрел из реактивных систем залпового огня районов на севере провинции Алеппо. Об этом информирует сирийского государственное новостное агентство «САНА».
Под огнём турецкой артиллерии оказались населённые пункты Дейр-Джамаль, Суганка, Абьян, Акейба и Мараназ. Кроме того, обстрелу подверглось село Тухар Кабир близ Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо. Есть разрушения, но, о жертвах сообщений не поступало.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.