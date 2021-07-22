Афганские силы безопасности сдают свои позиции талибам без боя

Аргументы Недели → Армия 13+

22 июля 2021, 16:56

Фото: Соцсети

В настоящее время Талибан (радикальное течение, запрещено в России) захватили власть примерно в 80 уездах Афганистана, из них в 9 из 10 случаях правительственные силы не оказали исламистам никакого сопротивления. Об этом пишет информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

Кабулов заявил радиостанции «Эхо Москвы»: «Талибы, войдя в раж, утверждают, что они взяли чуть ли не 200 уездов, а в Афганистане их чуть больше 400, если на то пошло. Но на самом деле, по нашим оценкам, они взяли 70 или 80 уездов, что немало…Они не брали уездные центры. Когда мы говорим "взяли уезды" - взяли административный центр уезда. Вот и все. Но с боями они взяли от силы пять-шесть административных центров. Остальные упали им в руки просто так, за здорово живешь. Только потому, что те небольшие зоны афганских военнослужащих от министерства обороны и МВД - они просто ушли оттуда, перебрались в провинциальные административные центры».

Он подчеркнул: «Ожесточенные бои были только в отношении пяти-шести уездных центров, это менее 10%, 90% в руки упало без боев».

Кабулов считает, что не смотря на столь головокружительный успех талибам не по силам взять власть полностью в стране. Он так же признал, что находится в конфликте с официальным Кабулом из-за контактов с талибами и желания помочь сформировать переходное коалиционное правительство в Афганистане.

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