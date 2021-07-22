В Российско-узбекских учениях на границе с Афганистаном задействуют Су-25СМ ВКС РФ

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22 июля 2021, 14:58

Фото: Соцсети

В Узбекистан на совместные с Россией учения будут направлены штурмовики Су-25СМ киргизской авиабазы РФ «Кант». Манёвры, на которых будут отрабатываться действия по отражению нападения на Узбекистан вооружённых формирований исламистов из Афганистана, пройдут с 30 июля по 10 августа в приграничной Сурхандарьинской области. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В ЦВО информируют: «Будет задействовано звено штурмовиков Су-25СМ. Практические действия учения пройдут на полигоне «Термез» в районе, граничащем с Афганистаном».

Российские штурмовики выполнят задачи по поиску и уничтожению баз вероятного противника, а также обеспечат прикрытие наземным действиям своих войск с воздуха. Всего в учениях будет задействовано около 1,5 тыс. российских и узбекских военнослужащих, примерно 200 единиц военной техники, в том числе авиация.

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