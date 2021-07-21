В Сирии турецкие военные подвергли артиллерийскому обстрелу участок трассы М4
21 июля 2021, 17:57
Трасса М-4 недалеко от города Ар-Ракка подверглась обстрелу из тяжёлого вооружения. В результате один мирный житель погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. В содеянном обвиняют турецкие войска и военизированные формирования протурецкой оппозиции. Об этом сообщает сирийского государственное информационное агентство «САНА».
Агентству «САНА» от местных источников стало известно, что турецкие военные и пользующиеся их поддержкой местные исламистские группы на протяжение нескольких часов обстреливали из тяжёлых орудий участок национальной трассы М-4 между поселком Айн-Иса и селением Хошан. Один мирный житель - погиб, трое - получили ранения. Отмечается, что такого типа обстрелы ведутся постоянно.
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