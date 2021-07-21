ВВС Норвегии подняли в воздух свои истребители на перехват двух российских Ту-160

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21 июля 2021, 17:44

Фото: Соцсети

Истребители F-16 ВВС Норвегии были экстренно подняты в воздух на перехват и сопровождение двойки российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, совершавших дальний полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

В военном ведомстве РФ информировали: «На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии». Из того же источника стало известно, что двойка, российских стратегических бомбардировщиков ракетоносцев совершила 7-часовой перелёт в арктическом регионе. В МО РФ пояснили:

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота… Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Напоминаем, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана. Это уже стало рутинной практикой.

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