Перспективная стратегическая ракета ВВС США будет лететь в половину короче, чем уже существующий российский аналог

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21 июля 2021, 17:24 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американская компания Raytheon Technologies Corp. в ближайшей перспективе приступит к разработке ядерной ракеты воздушного базирования нового поколения для стратегических сил ВВС США. Об этом пишут специализированные издания в Америке. По заявленным тактико-техническим характеристикам она уже проигрывает российскому аналогу.

Центр развития стратегического оружия ВВС США, расположенный на военной авиабазе, штат Флорида, обратился в подразделение Raytheon Technologies Corp - Raytheon Missiles & Defense, размещённое в Тусоне, штат Аризона, о проведении разработки стратегической дальней ракеты нового поколения (Long Range Standoff - LRSO) в рамках программы инженерных и производственных исследований (engineering and manufacturing development - EMD).

В техническом задании значится, что новый образец ракеты воздушного базирования (класса «воздух - поверхность») должна преодолевать системы ПРО вероятного противника (читай - России и Китая) и надёжно поражать стратегические цели. Первые лётные испытания данной ракеты ожидаются в 2022 году. Окончание работ по её созданию запланировано на 2027 год.

На этот раз другие американские разработчики вооружений Lockheed Martin Corp. и Boeing – остались не удел.

Ожидается, что новая ракета LRSO будет запускаться с нескольких авиационных платформ. В первую очередь имеются ввиду старичок B-52 и перспективный Northrop Grumman B-21, который сейчас находится в завершающей стадии разработки. Заявленная дальность полёта новой ракеты составит 1500 миль, то есть – около 2414 км. Для сравнения, уже существующий и испытанный российский аналог стратегическая ракета Х-102 воздушного базирования имеет дальность полёта 5500 км, и несёт боеголовку мощностью от 250 Кт до 1 Мт.

Американцы планируют закупить тысячу новых стратегических ракет к 2030 году. К сожалению для США у России уже есть средства ПРО способные эффективно уничтожать эти ещё не созданные ракеты, имеется ввиду зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Америка несколько опаздывает с разработкой нового оружия и, похоже, она выступает далеко не в роли догоняющего, а в качестве опоздавшего навсегда.

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