В Ивановской области стратегические ядерные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования, в рамках учений

Аргументы Недели → Армия 13+

21 июля 2021, 14:35

Фото: Соцсети

Тейковское соединение РВСН РФ (Ивановская область) начало военные учения с выводом подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

По сценарию учений ПГРК «Ярс» совершат переходы по маршрутам боевого патрулирования протяжённостью до 100 км с походным и боевым охранением, со сменой огневых позиций с маскировкой и инженерной подготовкой оных. Отработают действия комендантской службы по организации движения крупногабаритного военного транспорта с обеспечением радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Также отработают противодиверсионные действия. Манёвры пройдут в круглосуточном режиме. В них задействуют около тысячи военнослужащих и более 100 единиц военной техники.

Такие учения хороши также в качестве напоминания тем горячим головам на Западе, что периодически забывают о стратегической ядерной мощи России и продолжают её провоцировать на военные действия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости