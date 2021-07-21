Почему Пентагон считает гиперзвуковую ракету «Циркон» особенно опасной

Аргументы Недели → Армия 13+

21 июля 2021, 14:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Издание Washington Times опубликовало на своих страницах статью, где выражено мнение Пентагона о новой российской крылатой гиперзвуковой ракете морского базирования «Циркон». Её появление американские военные называют дестабилизирующим и очень опасным фактором.

Американские СМИ освещают испытания нового гиперзвукового ракетного противокорабельного комплекса морского базирования «Циркон» с позиции критика. Мол, эта ракета станет причиной «дестабилизации», которая может привести к конфликту. Вероятно, имеется ввиду, опасность возникновения широкомасштабных военных действий между США и РФ.

Но, даже издание Washington Times подчёркивает, что в деле создания гиперзвукового оружия, столь необходимого для обеспечения боеспособности армий в 21-м веке, Америка не на высоте и американским военным остаётся только вести вербальную дуэль с вероятным противником в духе «Холодной войны».

Несмотря на то, что США вложило немалые средства в разработку гиперзвукового оружия, а Вашингтон рассматривает вопрос о его создании как важный стратегический, особого прорыва в его создании пока не наблюдается. Америка по-прежнему топчется на месте в то время, как Россия и Китай уже создали первые образцы гиперзвуковых ракет и поставили их на вооружение, значительно усилив тем боеспособность своих армий. Более того, РФ продолжает развивать это направление и уже работает на перспективу – создаётся система защиты против такого вооружения. Возможно, что в России уже есть противоракеты, способные бороться с гиперзвуковым оружием.

В публикации газеты Washington Times то ли намерено, то ли случайно не сказано ни слова о том, что «Циркон» может стать могильщиком для американских авианосных морских ударных групп, которые являются чуть ли ни базой военной мощи США. Но, сразу заводится речь о том, что русские непременно будут использовать «Цирконы» с ядерными боеголовками.

Американское издание подчёркивает, что именно для таких целей в РФ создаётся гиперзвуковое оружие. В Пентагоне считают, что данный вывод, к которому американские военные пришли сами вызывает особую обеспокоенность, поскольку использование «Цирконов» в ядерном варианте – в высшей степени опасно.

В частности, представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил: «Очень важно отметить, что российские гиперзвуковые ракеты потенциально ведут к дестабилизации, поскольку они могут иметь ядерные боеголовки… Напротив, Соединённые Штаты создают только неядерное гиперзвуковое оружие…». Далее он начал нести «пургу», о том, как США и НАТО делают всё для стабильности в мире.





Почему-то речь зашла о предупреждении Москвы в адрес Вашингтона, о недопустимости размещения американского гиперзвукового оружия в Европе. Собственно, у американцев пока нет такого оружия. Однако, уже всё смешалось у них в голове, поскольку Москва предупреждала о недопустимости размещения в Европе американских ракет среднего и меньшего радиуса действия.

Испытание российской гиперзвуковой ракеты в зоне северного полярного круга американская пресса и Пентагон представили, как признак экспансии России в Антарктике. Но, позвольте, господа – Россия лишь защищает свои владения, даже не претендуя на те, что принадлежали СССР и утеряны после ратификации Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Из-за сего РФ лишилась 1 700 000 кв. км своих морских владений с Северном ледовитом океане. Наоборот США, опираясь на НАТО, стремиться захватить и то, что осталось, претендуя на шельф и Северный морской путь. Проще говоря янки вновь поставили всё с ног на голову упражняясь в вербальных нападках. Если бы не мощь российских Вооружённых сил они бы давно перешли от слов к делу.

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