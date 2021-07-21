Россия пойдет в прорыв в технологиях глобального позиционирования и навигации

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21 июля 2021, 13:08

Фото: Соцсети

Соглашение о совместной деятельности в области развития навигационно-информационных технологий подписали на полях Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 «Роскартография» и ГЛОНАСС. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

По сообщениям ГЛОНАСС и Роскартографии намерены совместно осуществить ряд пилотных проектов, связанных с реализацией технологии «глобальной навигации высокой точности Precise Point Positioning (PPP) в режиме реального времени».

В частности, в пресс-релизе ГЛОНАС сказано: «Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам развития и практического применения навигационно-информационных технологий, в том числе создание сети станций на базе геодезических пунктов для решений высокоточного позиционирования».

Такие технологии имеют двойное назначение. В военном деле это важнейший вопрос по организации передвижения войск и применения высокоточного оружия. В гражданском варианте данная технология может использоваться при проведении картографических и топографо-геодезических работ, геологоразведочных работ, в морской геологии, в использовании геоинформационных систем и беспилотных летательных аппаратов. Сервис будет работать и в удалённых регионах, где нет соответствующей инфраструктуры. Например - в Арктике и на просторах Сибири. Причём, он будет достаточно точен, в позиционировании погрешность не превысит 10 см.

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