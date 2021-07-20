Россия подбросила Западу новую военную проблему в виде С-500

Аргументы Недели → Армия 13+

20 июля 2021, 20:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На авиасалоне МАКС-2021 вице-премьер Юрий Борисов сообщил о том, что уже в этом году начнется серийная поставка в войска новой зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс». Военные США и НАТО так и не смогли научиться бороться с ЗРК С-400 «Триумф», а Россия уже предложила им новую более сложную задачу в виде С-500. Похоже, что в перспективе российская противовоздушная и противоракетная оборона станет для западного оружия непреодолима.

Об уникальности С-500 «Прометей» говорили ещё на стадии разработки и первых испытаний этой системы. Она значительно перекрыла боевые показатели С-400 «Триумф». ЗРС «Прометей» способна уничтожить космические цели, находящиеся на низких орбитах, боевые головки межконтинентальных баллистических ракет на финальной стадии их полёта, когда они набирают максимальную скорость. Такое не по силам ни одной зенитной ракетной системе в мире. США с их «Патриотами» и «Иджис» оставлены далеко позади.

Кстати, разведывательная американская авиация так и не сумела «раскусить» алгоритм работы ЗРС С-400 «Триумф» несмотря на то, что в руках одной из стран НАТО – Турции находится несколько полковых комплектов этой системы. Разведывательные самолёты США отрабатывая на протяжение нескольких лет тактику обнаружения, ослепления или уничтожения РЛС «Триумфа» и борьбы с его пусковыми установками, так и не добилась желаемых результатов. Дело в том, что экспортные образцы С-400 несколько отличаются от тех, что поступают в российские войска ПВО. И, вот, теперь Москва подбросила американским и натовским военным новую неразрешимую задачу в виде С-500.



На авиасалоне МАКС-2021 Юрий Борисов лишь коротко сказал: «В этом году начнутся». Речь шла о серийных поставках ЗРС С-500 «Прометей» в войска ПВО ВКС РФ. Кстати, первая такая система сейчас проходит испытания, а её расчет квалификационное тестирование на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Скорее всего речь идёт не об одном комплексе, а о дивизионе С-500, который после рутиной проверки в «КапЯре» отправится на боевое дежурство в Подмосковье, в составе одного из соединений ПВО.

Возможно «Прометей» уже имеет противоракеты, способные бороться с гиперзвуковым оружием. Проще говоря, эта система ПВО/ПРО создана с большим заделом на будущее и является серьёзной головной болью для США и их союзников. Поскольку уже в ближайшее время российские войска и важные стратегические объекты РФ получат надёжную защиту против воздушного и ракетного нападения вероятного противника. Возможность для авиации США и РАТО преодолеть российскую противовоздушную оборону превратится в несбыточную мечту.

Кстати, самим США так и не удалось создать надёжную глобальную систему ПРО, на которую они потратили огромные деньги. Их «Иджис» так и остался дырявым, а противоракеты SM-3 (стандарт-3) не достигают требуемой эффективности.

Напротив, у С-500 грандиозные перспективы. Эта система станет основой единой широкомасштабной структурой противоракетной и противовоздушной обороны страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости