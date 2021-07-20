Перестрелка на границе Армении и Азербайджана продолжается, в Ереване отправлены в отставку военный министр и заместитель НГШ

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20 июля 2021, 18:26

Фото: Соцсети

Конфликтная ситуация на границе с Нахичеванью по сей день не урегулирована. На фоне военного противостояния своих постов лишились исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и первый заместитель начальника Генштаба Аршак Карапетян. Об этом сообщают российские и армянские СМИ.

Перестрелка на границе с Нахичеванской областью в районе Ерасха/ Садарака возобновилась, в связи с этим посольство США в Армении выразило свою озабоченность. О чём было опубликовано обращение посла к сторонам конфликта в Фейсбуке:

«Посольство США обеспокоено инцидентами на границе между Арменией и Азербайджаном, последний из которых произошел в районе Ерасха (Садарака). Мы призываем обе стороны быстро и мирным путем снизить напряженность и создать пространство для возобновления переговоров по существу».

Напоминаем, что первая перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными возникла 14 июля. После некоторого затишья 19 числа перестрелка возобновилась. Правда она скорее носит беспокоящий, предупредительный характер, поскольку сведений о потерях нет ни у одной из сторон, за исключением данных о ранении одного азербайджанского военнослужащего. Это значит, что огонь ведётся преимущественно «в воздух», а не на поражение.

На фоне этой конфликтной ситуации, которую любая случайность может обратить в полномасштабную войну, в Ереване произошли две громких отставки. Президентом страны сняты со своих постов И.О. министра обороны стираны Вагаршак Арутюнян и первый заместитель начальника Генштаба Аршак Карапетя. Известно, что ранее Карапетян занимал должность начальника управления разведки Генштаба ВС Армении.

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