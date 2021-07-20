Козак: попытки разрешения конфликта в Донбассе военным путём разрушат Украину

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20 июля 2021, 17:35 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Серьёзной угрозой украинской государственности являют её внутриполитические проблемы, а не вмешательства извне, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на публикацию французского издания Politique Internationale.

Дмитрий Козак заявил в интервью французскому изданию Politique Internationale: «Попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины, причиной таких последствий будет не внешнее вмешательство, а внутриполитическая ситуация на Украине… Разочарование во власти и глубокий раскол в обществе будут разрушительными для Украины. Еще одну «революцию достоинства» Украина вряд ли сможет пережить. Именно в этом смысле те, кто вынашивает милитаристские планы, играют со спичками на пороховой бочке».

Из его уст стало известно, что многие украинцы призывного возраста стремятся уехать из страны, чтобы не попасть на бойню в Донбассе. Сейчас общественное мнение в Незалежной склоняется на сторону мирного разрешения военного конфликта на юго-востоке страны. Но, украинские власти проводят губительную для украинской государственности внутреннюю политику, делая ставку на силовое возвращение Донбасса под свою юрисдикцию. По мнению Дмитрия Козака потакание националистическому меньшинству и следование приказам из Вашингтона администрация Владимира Зеленского ведет страну к серьёзному политическому кризисы, который в перспективе может с большой вероятностью стать могильщиком Украины.

Страна погрязла во внешних долгах. Военные расходы легли тяжёлым бременем на плечи налогоплательщиков, которые, к слову, платят за военные экзерсисы Киева не только деньгами, но и свое кровью. Запад требует от Зеленского проведения реформ и увеличения налогового бремени. Уровень жизни граждан страны заметно снижается. Потакания националистам, раскол украинской Православной церкви и навязывание чуждой славянам гейкультуры вызывает недовольство в народных массах. Все это может стать триггером социального взрыва и началом гражданской войны, которая поглотит всю страну.

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