Поставка российских ЗРС С-400 Индии запланирована на конец 2021 года

Аргументы Недели → Армия 13+

20 июля 2021, 15:02

Фото: Соцсети

Индийское правительство заключило контракт с Россией на изготовление пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Поставка первого комплекта ожидается в конце текущего года. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.



Михеев заявил, находясь на полях МАКС-2021: «Первая часть, которая планируется к поставке находится, в финальном этапе производства… В четвертом квартале отгрузка. Обучение первой партии специалистов уже состоялось. Все по плану».

Всего по контракту, подписанному в 2018 году, для Индии будет произведено пять полковых комплектов ЗРС С-400 «Триумф». Их общая стоимость составит 5,43 млрд долл.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости