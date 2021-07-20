Поставка российских ЗРС С-400 Индии запланирована на конец 2021 года
20 июля 2021, 15:02
Индийское правительство заключило контракт с Россией на изготовление пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Поставка первого комплекта ожидается в конце текущего года. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.
Михеев заявил, находясь на полях МАКС-2021: «Первая часть, которая планируется к поставке находится, в финальном этапе производства… В четвертом квартале отгрузка. Обучение первой партии специалистов уже состоялось. Все по плану».
Всего по контракту, подписанному в 2018 году, для Индии будет произведено пять полковых комплектов ЗРС С-400 «Триумф». Их общая стоимость составит 5,43 млрд долл.
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