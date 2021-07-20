В Крыму будет построена радиолокационная станция для слежения за целями в центральной Атлантике

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20 июля 2021, 14:46

Фото: Соцсети

Под Севастополем будет возведена радиолокационная станция раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-М», которая сможет контролировать и Средиземноморье, и центральную Атлантику. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова генерального конструктора СПРН Сергея Боева.

В частности, Боев сказал: «В Крыму будет построена радиолокационная станция, работающая в метровом диапазоне. Она усилит возможности РЛС в Армавире, позволит взять под наблюдение Средиземное море, север Африки и центральную Атлантику». Он также указал, что эта станция нового поколения имеет более расширенные возможности по сравнению с её предшественниками.

Ранее из другого источника стало известно, что строительство мощной РЛС в Крыму будет завершено в 2024 году.

Система раннего обнаружения ракетного нападения имеет космический и наземный эшелоны. Первый – это группировка спутников «Тундра», со временем выведут на орбиту 10 таких аппаратов. Второй – это сеть загоризонтных РЛС «Воронеж», работающий в широком спектре диапазонов радиоволн. Такие станции развёрнуты в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Сейчас возводятся две новые РЛС СПРН под Мурманском и Воркутой.

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