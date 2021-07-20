«Прометей» успешно поразил скоростную баллистическую цель

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20 июля 2021, 14:34

Фото: Соцсети

На полигоне в Астраханской области был произведен пуск противоракеты ЗРС С-500 «Прометей» по скоростной баллистической мишени. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Минобороны сообщает: «На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средствам объективного контроля цель поражена».

ЗРС С-500 является передовой противовоздушной и противоракетной системой, не имеющей аналогов в мире. Она в состоянии поражать авиацию, баллистические и крылатые ракеты, а также военные космические средства вероятного противника как существующие, так и перспективные.

Сейчас идут испытания ЗРС С-500 и параллельно тренировки её расчета на полигоне Капустин Яр, в дальнейшем эта система будет направлена в состав подмосковного соединения сил ПВО/ПРО.

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